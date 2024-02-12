شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تُعزي ملك البحرين في استشهاد ضابط من قوة الدفاع بهجوم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسرة الشهيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".





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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده.

وقال سمو ولي العهد: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له ضابط من قوة دفاع البحرين، وما نتج عنه من استشهاده، وإنني أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لجلالتكم ولشعب مملكة البحرين الشقيق ولأسرة الشهيد أحر التعازي والمواساة إنه سميع مجيب".