شكرا لقرائتكم خبر عن رفع أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار في محافظة حفرالباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة حفر الباطن أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية، وذلك بمشاركة أكثر من 1362 فردًا، و122 آلية.

وأكدت الأمانة جاهزيتها، وتسخير كامل إمكانياتها لمواجهة الآثار المترتبة على الحالات المطرية، وحرصها على إزالة كل المعوقات، والتجمعات المائية التي تعيق سير وحركة المواطنين.

ودعت المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات والالتزام بالإرشادات، وتقديم البلاغات بما يسهم في إنجاح عمل الفرق التابعة لأمانة حفرالباطن.