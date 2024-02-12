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رفع أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار في محافظة حفرالباطن

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واس - حفر الباطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة حفر الباطن أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية، وذلك بمشاركة أكثر من 1362 فردًا، و122 آلية.
وأكدت الأمانة جاهزيتها، وتسخير كامل إمكانياتها لمواجهة الآثار المترتبة على الحالات المطرية، وحرصها على إزالة كل المعوقات، والتجمعات المائية التي تعيق سير وحركة المواطنين.
ودعت المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات والالتزام بالإرشادات، وتقديم البلاغات بما يسهم في إنجاح عمل الفرق التابعة لأمانة حفرالباطن.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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