القضاء الهولندي يأمر بوقف تسليم "إسرائيل" قطع غيار "إف-35"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 11:10 صباحاً

أمرت محكمة الاستئناف الهولندية اليوم الاثنين، الحكومة الهولندية بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى "إسرائيل" في غضون 7 أيام. ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت محكمة الاستئناف الهولندية: "لا يمكن إنكار أن هناك خطراً واضحاً في استخدام أجزاء إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". يأتي هذا فيما تواصل "إسرائيل" غاراتها وقصفها العنيف على قطاع غزة، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى مقتل ما يزيد على 28 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 68 ألفاً آخرين. جاء ذلك بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، لـ"إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار". وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت يومي 11 و12 يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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