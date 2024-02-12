انت الان تتابع إدخال وزير الدفاع الأميركي إلى العناية المركزة .. ونائبته تتسلم مهامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن مركز والتر ريد الطبي العسكري في الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، نقل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى العناية المركزة، من أجل الخضوع لمراقبة دقيقة ورعاية، وذلك بعد مشكلة طارئة في المثانة.

وأوضح الفريق الطبي في المستشفى في بيان، أنه فحص الوزير "أوستن"، وبعد سلسلة من الاختبارات تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة في مركز والتر ريد الطبي العسكري، للحصول على الرعاية والمراقبة الدقيقة، وفقاً لـ"فرانس برس".

من جانبه، بين الفريق الطبي لوزير الدفاع أنه في الوقت الحالي ليس من الواضح المدة التي سيبقى فيها "أوستن" في المستشفى.

من ناحيته، أفاد المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بات رايدر في بيان أن نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس تسلّمت الوظائف والمهام، قبيل الساعة 17,00 (22,00 ت غ)، وأنه جرى إبلاغ البيت الأبيض والكونغرس بذلك.