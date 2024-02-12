انت الان تتابع صندوق التنمية السياحية ينفي تمويله المشاريع "بدون أرباح" أو ضمانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 11:18 صباحاً

نفى صندوق التنمية السياحية صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن الصندوق يمول المشاريع بدون أرباح أو ضمانات معتبرة، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأوضح "الصندوق" أن تمويل المشاريع يتم وفقًا لضوابط ومعايير محددة، منوهاً بأهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال القنوات الرسمية وتجنب نشر المعلومات غير الصحيحة. كما أكد أنه سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة حيال ما يتم نشره واتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الشأن.

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