انت الان تتابع "حماس" تنفي مزاعم الاحتلال تحرير أسيرين من رفح: لم يكونا محتجزين لدى الحركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 11:32 صباحاً

أكدت وسائل إعلام تابعة لحماس أن الأسيرين اللذين زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حررهما في رفح لم يكونا محتجزين لدى الحركة. وكانت تقارير إعلامية متداولة كشفت تفاصيل مزعومة لعملية تحرير رهينتين إسرائيليتين، أعلن عنها جيش الاحتلال في وقت مبكر من اليوم. وقال جيش الاحتلال إنه "تمكن من تحرير رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح"، جنوبي قطاع غزة، هما فرناندو سيمون مارمان (60 عامًا) ولويس هار (70عامًا). وأعلنت مستشفى شيبا في وسط إسرائيل نقل الرهينتين إليها، وأكد الأطباء أنهما في "حالة جيدة".

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