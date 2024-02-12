مديرة "النقد الدولي" تحذر من تداعيات طول أمد حرب غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 11:34 صباحاً

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم (الإثنين) من تداعيات طول أمد حرب غزة في منطقة الشرق الأوسط. وقالت كريستالينا جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "إن طول الحرب يزيد من خطر اتساع رقعة تأثيرها، ونرى بعضها الآن في قناة السويس"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضافت: "إن الصندوق صار واثقًا للغاية من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي لن يفضي إلى ركود". وتوقعت أن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من منتصف العام الجاري. وأعربت عن الثقة في أن الاقتصاد العالمي يستعد الآن لتجنب الركود.

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