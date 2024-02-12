شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" توضح مسارات التحقق من الحجز لحجاج الداخل.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل، مؤكدة أنه فور إتمام الحجز سيحصل المتقدم على إشعار فوري على رسالة الجوال النصية بالإضافة إلى إمكانية الدخول عبر المسار الإلكتروني واختيار الاستعلام عن الحجز.

وأكدت أن تطبيق نسك يوفر خدمة الاستعلام عن الحجز بعد الدخول على خدمات الحج.





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وعلمت ”اليوم“ أن حجاج الداخل سيبلغ عددهم هذا العام بحسب التصريح قرابة 340 ألف حاج، وتبلغ عدد منشآت حجاج الداخل 182 منشأة، وستبلغ عدد المخيمات لباقة 1 قرابة 42 مخيم وبسعة 88,000 حاج تقريبًا، وعدد المخيمات لباقة 2 قرابة 79 مخيم بسعة 63,000 حاج تقريبًا، بينما عدد الأبراج 6 بسعة 12,000 حاج تقريباً، كما سينقل القطار 120 ألف حاج من حجاج الداخل الذين يشملهم القطار ضمن باقتهم.





شروط التسجيل



فيما وضعت الوزارة 15 شرطاً للتسجيل في مناسك الحج لعام 1445 هـ، تتمثل في أن تكون الأولوية في التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج ويستثنى من ذلك المحرم، أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية حتى نهاية شهر ذو الحجة لعام 1445 هـ، الالتزام بتسجيل المرافقين الراغبين بأداء فريضة الحج في منشأة واحدة وفي باقة موحدة، وذلك باستخدام خانة إضافة مرافقين أثناء التسجيل وبعدد لا يزيد عن 14 مرافق، والالتزام بالباقة المختارة والقدوم مع منشأة الحج التي تم التسجيل بها، وأن تكون الحالة الصحية للحاج جيدة ولا يعاني من أمراض مزمنة حادة أو معدية قد تعرض سلامته وسلامة الآخرين للخطر.

ويمنع التسجيل في المسار إلا من خلال الحاج نفسه وإضافة المرافقين.، كما لا يمكن التسجيل في منشأة الحج وباقة أخرى إلا في حال إلغاء الحجز السابق والحجز مرة أخرى، ويشترط أن يتم تسديد قيمة الباقة المختارة في منشأة الحج المحددة خلال الفترات الزمنية المعلنة حتى لا يتم إلغاء الحجز.

وتابعت الوزارة أنه من ضمن الاشتراطات رقم الجوال الذي يستخدم في الحجز لا يمكن استخدامه لحجز آخر، الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي تصدرها وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة، والجهات الأخرى التنظيمية، والالتزام بالمغادرة من مشعر منى بحسب ما يتم اختياره ضمن الباقات المختارة «تعجل أو تأخير»، وعلى الحاج طباعة تصريح الحج عن طريق بوابة أبشر وعليه رمز الاستجابة السريعة «QR Code» بشكل واضح والاحتفاظ به خلال أداء المناسك ولا يسمح باستخدامه من غير الحاج.، عدم دفع أي مبالغ إضافية لمنشأة الحج غير قيمة الباقة الظاهرة في المسار الالكتروني أو تطبيق نسك، وتاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران وما يتم إبلاغ الحاج به من منشأة الحج «في حال تضمن الباقة حجز رحلات الطيران».

وأضافت أنه في حال وجود أي شكوى أو ملاحظات على تنفيذ بنود الاتفاق وعدم تجاوب الطرف الأول «منشأة الحج» يتم إبلاغ مراقبي وزارة الحج والعمرة «لجان المراقبة والمتابعة» «علما بأن آخر موعد للشكاوى هو نهاية 15 محرم 1446 هـ » من خلال مركز العناية بضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة أو الإبلاغ عن الشكوى .