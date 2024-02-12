انت الان تتابع قبل اجتياحها رفح.. إسرائيل تدعو وكالات الإغاثة إلى إجلاء المدنيين في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 12:33 مساءً

دعا الاحتلال الإسرائيلي وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين) إلى المساعدة فيما وصفه بـ"جهود إجلاء المدنيين من مناطق الحرب في غزة"، وذلك قبل توغل بري مرتقب في مدينة رفح، المكتظة بنحو 1.4 مليون نازح، على الحدود المصرية. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: "نحث وكالات الأمم المتحدة على التعاون"، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف: "لا تقولوا لنا لا يمكن القيام بهذه المهمة، اعملوا معنا لإيجاد طريقة لذلك".

كانت هذه تفاصيل خبر قبل اجتياحها رفح.. إسرائيل تدعو وكالات الإغاثة إلى إجلاء المدنيين في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.