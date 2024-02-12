انت الان تتابع لماذا قررت المملكة الحفاظ على طاقتها القصوى من النفط؟ "عبدالعزيز بن سلمان" يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 12:49 مساءً

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان تفاصيل قرار المملكة المحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا. وفي معرض الرد على سؤال: "لماذا قررت المملكة الحفاظ على طاقتها القصوى من النفط؟"، قال وزير الطاقة: الأمر ببساطة يكمن في كوننا في مرحلة "انتقال".. أرامكو تنتقل لتكون شركة متكاملة تستثمر في الغاز والنفط والطاقة المتجددة.. والمملكة ستصبح مُصدّرةً للطاقة بكل أنواعها. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان: الأمر ليس بهذه العشوائية.. لن نتخلى عن الحفارات التي طلبتها أرامكو، الأمر تمت مراجعته وفي الواقع لقد قمنا بأكبر مراجعة غير معلنة للسعة الإنتاجية في 2021. وأردف: أجرينا خلال ثمانية أشهر مراجعات مفصلة، وواصلنا ذلك خلال عامي 2022 و2023، حتى هذه المشاريع التي كان من المفترض تسليمها قبل بضعة أشهر، ولكننا عملنا واستمررنا في العمل عليها فقط للتأكد من أننا نعمل بالشكل الصحيح، والتأكد من أن الناس يدركون أننا كنا نحافظ على 1.5 إلى 2 مليون طاقة فائضة؛ لأن أمن الطاقة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كان يعتمد على النفط.

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا قررت المملكة الحفاظ على طاقتها القصوى من النفط؟ "عبدالعزيز بن سلمان" يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.