شكرا لقرائتكم خبر عن الخفجي.. تصريف أكثر من 28 ألف مترًا مكعبًا من مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بلدية محافظة الخفجي عن جهودها في سحب وتصريف مياه الأمطار، التي هطلت على المحافظة مساء أمس الأحد، جعلها الله أمطار خير وبركه، والتي تم تصريفها عبر محطة تصريف مياه الأمطار والمعدات لنزح المياه بالمحافظة.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني، بأن البلدية قامت بسحب وتصريف «28800» م3 من مياه الأمطار، عبر محطة تصريف مياه الأمطار والمعدات، لافتًا بأنه لا يزال العمل جاري على سحب المياه المتبقية، حيث شارك عدد «58» من العاملين بالفرق الميدانية و«11» من المعدات والآليات و«5» مضخات متنقله.

توزيع المعدات بمواقع تجمع مياه الأمطار وأشار بأن البلدية ركزت على توزيع المعدات والعمالة على قنوات تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى توزيع المعدات والأليات بمواقع تجمع مياه الأمطار، وتكثيف العمل على نزح مياه الأمطار بنقاط تجمعها في المواقع غير المخدومه بشبكات تصريف مياه الأمطار، فيما تم تفعيل خطة عمل للعمل في المناطق غير المخدومة وتحديد أولوية العمل في سحب مياه الأمطار.

وأكد بأن خطة الطوارئ الموضوعة مسبقاً كانت ناجحة في تصريف مياه الأمطار بالمحافظة ولله الحمد، كما عملت محطة تصريف مياه الأمطار بالطاقة الاستيعابية المناسبة لهذه الحالة.