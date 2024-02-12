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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم في نيبال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس الأول فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية والتي تقام من 10 إلى 11 فبراير 2024 في فندق الماريوت بالعاصمة كاتماندو، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع المفوضية الإسلامية في نيبال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال الأستاذ سعد بن ناصر أبوحيمد، ورئيس المفوضية الإسلامية شميم ميا أنصاري، ومنسق وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ بدر العنزي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية.
وألقى السفير أبوحيمد كلمة رحب فيها بالحضور، مقدما الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالإسلام والمسلمين، ومن عناية خاصة بخدمة كتاب الله من خلال تنظيم المسابقات الدولية والمحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده وتفسيره، ومن خلال طبع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة وتوزيعها في مختلف أنحاء العالم.
كما قدم "أبوحيمد" الشكر لوزارة الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والمفوضية الإسلامية في نيبال على التعاون في تنظيم هذه المسابقة.
الجدير بالذكر أن عدد المتسابقين المشاركين في المسابقة يبلغ 350 متسابقا ومتسابقة، يشاركون في 4 أفرع، يفوز منهم 18 فائز وفائزة في جميع الفروع.
وألقى السفير أبوحيمد كلمة رحب فيها بالحضور، مقدما الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما يوليانه من رعاية واهتمام بالإسلام والمسلمين، ومن عناية خاصة بخدمة كتاب الله من خلال تنظيم المسابقات الدولية والمحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده وتفسيره، ومن خلال طبع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المختلفة وتوزيعها في مختلف أنحاء العالم.
كما قدم "أبوحيمد" الشكر لوزارة الشؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والمفوضية الإسلامية في نيبال على التعاون في تنظيم هذه المسابقة.
الجدير بالذكر أن عدد المتسابقين المشاركين في المسابقة يبلغ 350 متسابقا ومتسابقة، يشاركون في 4 أفرع، يفوز منهم 18 فائز وفائزة في جميع الفروع.