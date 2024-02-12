شكرا لقرائتكم خبر عن مختصة: ضوابط عمل الممارسين الصحيين بالقطاع الخاص هدفها استقرار الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن تمكن الممارسين الصحيين الحكوميين من العمل في القطاع الصحي الخاص وفق ضوابط محددة لمزاولة المهنة.

وأشارت إلى أن عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الصحي الخاص بدون ترخيص أو في غير الأوقات المحددة يُعد مخالفة، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية أشارت إلى تمكين المؤسسات الصحية في القطاع الخاص للممارسين الحكوميين بالعمل دون ترخيص مزاولة المهنة.

استمرار واستقرار الخدمات الصحية



وقالت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن، د.عائشة العصيل، إم وزارة الصحة تحرص على تقديم الخدمات الصحية للجميع، قرار الاستعانة بأطباء القطاع الحكومي في القطاع الخاص هو قرار يصب في مصلحة الجميع فمنها الاستفادة من خبرات الأطباء السعوديين الأكفاء ولكن بدون التأثير على الخدمات المقدمة للمرضى في القطاع الحكومي.

وأكدت "العصيل" أن الهدف هو الحرص صحة المواطن و المقيم أيا كان الجهة المقدمة للخدمة، ومن أهمها تواجد الطبيب في عيادته في القطاع الحكومي مثل تواجده في القطاع الخاص.

وأكدت وجود التراخيص للعمل بالمنشأة التابعة للقطاع الخاص، وهذا القرار ضمان استمرار واستقرار الخدمات الصحية للصحة و المواطنين و الأطباء.