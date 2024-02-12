الأرصاد تنفي استمرار الموجة الباردة في رمضان وفبراير نهاية الشتاء

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ببدء العد التنازلي لنهاية فصل ⁧‫الشتاء‬⁩ (نهاية فبراير) أرصادياً و ⁧‫أن شهر رمضان المبارك ‬⁩ سيحلّ في ⁧‫الربيع‬⁩ ، حيث يتميز بالدفء النسبي، والبرودة مساءً على المناطق الشمالية.

وقال القحطاني أنه لا صحة لما يتداول عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية الشهر الكريم.