الأرصاد تنفي استمرار الموجة الباردة في رمضان وفبراير نهاية الشتاء

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ببدء العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء (نهاية فبراير) أرصادياً و أن شهر رمضان المبارك سيحلّ في الربيع ، حيث يتميز بالدفء النسبي، والبرودة مساءً على المناطق الشمالية.
وقال القحطاني أنه لا صحة لما يتداول عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية الشهر الكريم.
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