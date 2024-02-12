المفوض العام لأونروا: اقترحنا رقابة دولية على المساعدات التي تقدم لنا

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المفوض العام لأونروا: إننا اقترحنا رقابة دولية على المساعدات التي تقدم لنا، وأضاف: أوقفنا 12 موظفاً في غزة رغم غياب الأدلة على اتهامات "إسرائيل" لهم، ولقد طلبنا من "إسرائيل" التعاون بالتحقيق حول موظفينا في غزة.

وأضاف المفوض العام لأونروا: إن العمل في رفح أصبح صعباً على الأمم المتحدة، وقال: قلقون بشكل كبير من استمرار العمليات العسكرية في غزة.

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