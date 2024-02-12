شكرا لقرائتكم خبر عن "إدارة المجاهدين" تقبض على 6 مخالفين لنظام البيئة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان (6) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات. تهريب نبات القات المخدر بجازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، أو الاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.