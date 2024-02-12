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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في عامه التاسع عشر، التي استمرّت على مدى 7 أيام في واجهة حائل الترفيهية بمنتزه المغواة من الساعة الـ 2 مساءً إلى 10 مساءً، بحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والرعاة والجمعيات غير الربحية.
واستقبلت الفعاليات التي جهّزتها أمانة حائل الزوار القادمين من منطقة حائل وخارجها، ودول الخليج ومختلف دول العالم ، حيث استمتعوا بالتنوع المميز الذي جمع بين الترفيه والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة.
ومن بين تلك المأكولات: "كبيبة حائل" الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).
كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة "الفود ترك" الذين يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص جلسة تراثية للزوار وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.
واستقبلت الفعاليات التي جهّزتها أمانة حائل الزوار القادمين من منطقة حائل وخارجها، ودول الخليج ومختلف دول العالم ، حيث استمتعوا بالتنوع المميز الذي جمع بين الترفيه والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة.
فعاليات متنوعةوكان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة.
ومن بين تلك المأكولات: "كبيبة حائل" الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).
كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة "الفود ترك" الذين يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص جلسة تراثية للزوار وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.