شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي والان نبدء بالتفاصيل



واستقبلت الفعاليات التي جهّزتها أمانة حائل الزوار القادمين من منطقة حائل وخارجها، ‏ودول الخليج ومختلف دول العالم ، حيث استمتعوا بالتنوع المميز الذي جمع بين الترفيه ‏والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة.

فعاليات متنوعة وكان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت ‏عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية ‏المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة.



ومن بين تلك المأكولات: "كبيبة حائل" الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، ‏وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات ‏التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).

كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة "الفود ترك" الذين ‏يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص جلسة تراثية للزوار ‏وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا ‏الدولي 2024 في عامه التاسع عشر، التي استمرّت على مدى 7 أيام في واجهة حائل ‏الترفيهية بمنتزه المغواة من الساعة الـ 2 مساءً إلى 10 مساءً، بحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر، ومشاركة عدد من الجهات ‏الحكومية والخاصة والرعاة والجمعيات غير الربحية.‏واستقبلت الفعاليات التي جهّزتها أمانة حائل الزوار القادمين من منطقة حائل وخارجها، ‏ودول الخليج ومختلف دول العالم ، حيث استمتعوا بالتنوع المميز الذي جمع بين الترفيه ‏والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة.وكان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت ‏عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية ‏المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة.ومن بين تلك المأكولات: "كبيبة حائل" الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، ‏وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات ‏التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة "الفود ترك" الذين ‏يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص جلسة تراثية للزوار ‏وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية ، ‏والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.‏