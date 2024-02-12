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أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي

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واس- حائل 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 ألف زائر للفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمس الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا ‏الدولي 2024 في عامه التاسع عشر، التي استمرّت على مدى 7 أيام في واجهة حائل ‏الترفيهية بمنتزه المغواة من الساعة الـ 2 مساءً إلى 10 مساءً، بحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر، ومشاركة عدد من الجهات ‏الحكومية والخاصة والرعاة والجمعيات غير الربحية.‏
واستقبلت الفعاليات التي جهّزتها أمانة حائل الزوار القادمين من منطقة حائل وخارجها، ‏ودول الخليج ومختلف دول العالم ، حيث استمتعوا بالتنوع المميز الذي جمع بين الترفيه ‏والتثقيف والمعروضات الشرائية للفعاليات بحسب كل جهة مشاركة.
رالي حائل- اليوم

فعاليات متنوعة

وكان للأسر المنتجة البالغ عددها 50 أسرة دور بارز في معروضاتها المختلفة التي ضمت ‏عرض الموروث الشعبي الحائلي، كالحرف اليدوية المتمثلة في صناعة المشغولات اليدوية ‏المختلفة، كالخوص والسدو والمنسوجات، وكذلك أنواع المأكولات الشعبية المشهورة بالمنطقة.
الواجهة الترفيهية بحائل تستقبل الزائرين لفعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2024 - واس

ومن بين تلك المأكولات: "كبيبة حائل" الطبق الذي اعتمدته هيئة فنون الطهي مؤخراً بصفته طبقاً رئيسياً للمنطقة، ‏وكذلك المرقوق والمطازيز والجريش والكبسة والهريس وغيرها من المأكولات ‏التي تشتهر بها مهد الراليات ( حائل).
كما شملت الفعاليات منطقة بيع خاصة لأصحاب العربات المتنقلة "الفود ترك" الذين ‏يعرضون من خلالها مختلف منتجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص جلسة تراثية للزوار ‏وركائب الإبل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة ، ‏والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.‏
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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