انت الان تتابع في افتتاح الجولة الـ 15 .. مواجهة مرتقبة تجمع الهلال والنصر في ممتاز الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 3:33 مساءً

تنطلق غداً الثلاثاء، مباريات الجولة 15 من دوري ممتاز الكرة الطائرة بإقامة ثلاث مباريات، ولازال الهلال يتصدر الترتيب 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثاني 35 نقطة، فالاتحاد والابتسام في المركز الثالث 28 نقطة. وتأتي مواجهة الهلال والنصر من أبرز مباريات الجولة، ويتوقع أن تحظى بالحضور الجماهيري من أنصار الفريقين. ويسعى الهلال لمواصلة حصد النقاط للحافظ على صدارة الدوري. المباراة ستقام على صالة نادي الهلال 3.30 عصراً, فيما يواجه ضمك نظيره الأهلي على صالة نادي ضمك 3.30 عصراً، ويلتقي الصفا وأبها على صالة الأمير نايف بالقطيف 3.30 عصراً.

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