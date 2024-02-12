شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 1362 فردًا.. سحب 4880 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

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تسيير حركة المرور

الدمام - شريف احمد - قامت أمانة محافظة حفر الباطن بسحب وتصريف أكثر من 4880 مترًا مكعبًا من تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية، وذلك بمشاركة أكثر من 1362 فردًا و122 آلية.وأكدت الأمانة على جاهزيتها الكاملة لمواجهة أيّة آثار مترتبة على الحالات المطرية، وتسخيرها كامل إمكاناتها لضمان سلامة المواطنين وسير حياتهم اليومية بشكل طبيعي.وأوضحت الأمانة أن فرق العمل اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لإزالة كل المعوقات والتجمعات المائية التي تعيق حركة المرور، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.وتقدمت أمانة حفر الباطن بالشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين على اتباعهم التعليمات والتزامهم بالإرشادات، وتقديم البلاغات التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح عمل الفرق وتسهيل مهامها.وأكدت على أهمية التعاون بين جميع أفراد المجتمع لضمان سلامة الجميع وسرعة التعامل مع أيّة تحديات قد تواجهها المحافظة.