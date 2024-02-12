شكرا لقرائتكم خبر عن هل المعسل "الأرجيلة" يؤدي للإصابة بالجلطة؟.. طبيب سعودي يجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تخاف من السحرة ولا المشعوذين .. آية قرآنية تحصنك من الحسد وتحميك من كل أنواع السحر؟؟ مات زوجها فتزوجت من أخيه الأعمى وليلة الزفاف اكتشفت الخديعة الكبرى؟!

كانت هذه تفاصيل خبر هل المعسل "الأرجيلة" يؤدي للإصابة بالجلطة؟.. طبيب سعودي يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.