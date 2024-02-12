انت الان تتابع "المرواني" يناقش أبرز التحديات لرفع وكفاءة المنشآت التدريبية الأهلية بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - التقى مدير الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالرحمن المرواني، اليوم، مع مديري وملاك منشآت التدريب الأهلي في منطقة الحدود الشمالية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات والفرص للمنشآت ، لرفع جودة وكفاءة التدريب، واستعراض سبل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التدريب بما يُسهم في سد حاجة سوق العمل من خلال الترخيص لمنشآت التدريب وضبط جودة البرامج وتنوعها.

كانت هذه تفاصيل خبر "المرواني" يناقش أبرز التحديات لرفع وكفاءة المنشآت التدريبية الأهلية بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.