"خالد بن سعود" يستعرض تقريرًا عن أنشطة وبرامج "رعاية الأيتام" في تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 6:03 مساءً

استقبل الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة طلال بن خالد الفقير. واستمع "خالد بن سعود" خلال اللقاء إلى شرح موجز عن رؤية وأهداف الجمعية ورسالتها بالمنطقة وبرامجها لتوفير الرعاية الاجتماعية والتعليمية والتدريبية للأيتام. كما اطلع "خالد بن سعود" على تقرير عن الجمعية وأعمالها وبرامجها خلال العام الماضي 2023م لخدمة الأيتام متضمنًا صرف مبالغ تجاوزت لـ 11 مليون ريال على برنامج كفالة الأيتام, وبرامج كسوة الشتاء والغذاء وكسوة العيد وتوفير المستلزمات المدرسية, وتدريب 100 يتيم ويتيمة في مختلف التخصصات وتوفير التأمين الصحي لـ 460 يتيمًا ويتيمة, بالإضافة إلى تأمين 175 وحدة سكنية لأسر الأيتام بالتعاون مع الإسكان التنموي وغيرها من البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية لـ 2537 يتيمًا بالمنطقة. ونوه نائب أمير منطقة تبوك بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأعمال الخيرية والإنسانية وتلبية احتياجات الأيتام عبر العديد من البرامج والمشروعات. مثمنًا سموه الجهود التي تقوم بها الجمعية بالمنطقة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتجسيد التكامل الاجتماعي وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم. فيما أعرب رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على دعم الجمعية، لتواصل عملها وفق رؤية متميزة لأداء واجبها الإنساني والاجتماعي تجاه الأيتام بالمنطقة.

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