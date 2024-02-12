انت الان تتابع موسم الرياض يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 6:05 مساءً

أعلن موسم الرياض بنسخته الرابعة، اليوم الاثنين، عن استضافة ورعاية مباراة نهائي كأس مصر المقرر إقامتها في 8 مارس المقبل، والتي ستجمع ناديي الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى إقامة عددٍ من الفعاليّات والأنشطة المصاحبة للمباراة وذلك في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض. من جانب آخر أوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل "أن استقطاب الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس مصر ورعاية الكأس من قِبل موسم الرياض يمثل فرصة استثنائية وانعكاسًا لطبيعة التعاون المثمر والانسجام البناء بين سائر قطاعات الدولة بما يضمن تحقيق المستهدفات في إقامة واستضافة فعاليّات رياضية كبرى بالمملكة تهدف إلى إبراز حجم التطور والتنوع في سائر المجالات لتكون بذلك المملكة وجهة رياضية عالمية أولى". فيما أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لأواصر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة في المملكة، بالإضافة إلى مشاركة الجماهير السعودية في هذا الحدث الكروي. وتأتي استضافة مباراة نهائي كأس مصر بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن الأحداث الرياضية التي يستضيفها الموسم إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليّات الرياضية والفنية والترفيهية التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق.

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