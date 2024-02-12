انت الان تتابع "بوريل" يدعو أمريكا لإعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 6:31 مساءً

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين الولايات المتحدة ضمنًا إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل؛ بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب في غزة. وفي تصريحات في بروكسل انتقد "بوريل" بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلاً: "إنه لا يصغي لمناشدات تطالبه ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف "بوريل" غاضبًا ومنفعلاً: "الجميع يذهبون إلى تل أبيب متوسلين (من فضلكم لا تفعلوا هذا، احموا المدنيين، لا تقتلوا هذا العدد الكبير).. فكم هو العدد الذي يعد مفرطًا؟ ما المعيار؟". وأردف: "إن نتنياهو يدعو إلى إجلاء المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح في غزة، وهي آخر ما تبقي للسكان من القطاع ليلوذوا به". وتساءل السياسي الإسباني المخضرم: "كيف يمكن تنفيذ هذا؟ وسيقومون بالإجلاء إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟".

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