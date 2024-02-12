أحجار المملكة تصور النظرة الفنية بـ30 منحوتة في طويق

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ويشكل «طويق للنحت» أحد مشاريع برنامج «الرياض آرت» ضمن مشاريع الرياض الكبرى، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.
ويشتمل المعرض على عرض أعمال فنية، إلى جانب برنامج الشراكة المجتمعية الذي يضم عددا من الجلسات الحوارية وورش العمل والزيارات التعليمية، بهدف خلق منصة فنية تثري أوساط المجتمع وتتيح لزوار وسكان مدينة الرياض برامج فنية تسهم في التبادل المعرفي والثقافي.
وأوضحت مديرة المعرض سارة الرويتع أنه جرى إطلاق النسخة الخامسة تحت شعار «أبعاد متحركة» من خلال لمسات فنية خلدها الفنانون، لا تقتصر في تحويل الأحجار إلى منحوتات، بل تصور النظرة الفنية لكل فنان، وتعبر عن رؤيته الخاصة، مبينة أن المملكة تحظى بزخم ثقافي، وتراث أصيل ومعاصر، يقدم لكل فنان من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة بفن استثنائي باستخدام أحجار الجرانيت، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الفنية ستتوزع في أنحاء العاصمة لتثري المشهد الفني والثقافي.
«طويق للنحت»:
- يعد منصة فريدة تضم نخبة من الفنانين العالميين.
- صناعة أعمال فنية تثري الفن والمشهد الثقافي للعاصمة.
- يحتضن ويطور المواهب المحلية والعالمية.
- يعزز الاقتصاد الإبداعي للمملكة.
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