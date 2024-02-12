رحلة تعليمية للأطفال بمسارات متنوعة في أكاديمية الزيتون

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وتبدأ رحلة الطفل في أكاديمية الزيتون عبر منطقة التسجيل، مرورا بمنطقة التعليم بالقرآن الكريم، حيث يستمع لما ورد من ذكر الزيتون وتفسيرها، ثم تجربة علاقة الزيتون بالصحة من خلال محاكاة مجسم تعليمي لجسم الإنسان وربط زيت الزيتون بالفوائد الغذائية للقلب والجهاز الهضمي، واستخدامه بديلا عن الزيوت المهدرجة في الوجبات الغذائية، والعناصر الغذائية الناتجة منه.
وتتضمن تجربة الأفلام الكرتونية عن الزيتون وزيت الزيتون، وتجربة شجرة الزيتون للتعرف على أجزائها، وصولا إلى مطبخ أطفال الزيتون، وفيه يتم تحضير وجبات محلية وعالمية باستخدام زيت الزيتون وزيتون المائدة، ويختتم الطفل رحلته التعليمية بالفنون التشكيلية في موضوعات الزيتون.
ويشهد المهرجان، مجموعة من الفعاليات التي تندرج تحت المسار الثقافي والفني والرياضي، والذي جرى تخصيصه بفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة لدعم أنشطة المهرجان وصناعة تجربة ثرية للزوار فيه على مدى 10 أيام.
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