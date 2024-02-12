اختبارات معيارية في 12 تخصصا بجامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مبادرة لرفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية، اختتمت عمادة التطوير والجودة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الاختبارات المعيارية «جاهزية»، لتقييم الطالبات المتوقع تخرجهن خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024م، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة هيئة تقويم التعليم والتدريب. وشملت الاختبارات طالبات برامج البكالوريوس في 12 تخصصا من كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية إدارة الأعمال. وجاءت الاختبارات بهدف تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى رفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات والمنتجات المتقدمة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. وتعد «جاهزية» من المبادرات التي أطلقتها هيئة تقويم التعليم والتدريب لطلبة السنة الأخيرة من مرحلة البكالوريوس في مؤسسات التعليم الجامعي؛ بغرض قياس مستوى تحصيلهم لنواتج التعلم المطلوبة في تخصصاتهم، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وتزويد الجامعـات والكليـات بتقارير توضح نقاط القوة وفرص التحسين، دون أن ترتبط هذه الاختبارات بنجاح الطلبة أو رسوبهم.

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