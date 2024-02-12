شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يبحث تيسير وصول ضيوف الرحمن مع مسؤولين بالحكومة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

تيسير وصول ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - بدأ وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تأتي في إطار جولاته التواصلية الدولية الهادفة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والتسهيلات والنقلات النوعية في الإجراءات والخدمات.إضافةً للاطلاع على الخطط المستقبلية لاستضافة الحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.ومن المقرر أن يعقد خلال زيارته، عددًا من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإماراتية، وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة، لبحث التنسيق والتعاون في تيسير وصول ضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.كما يصاحب الزيارة إقامة اللقاء التعريفي والمعرض المُصاحب للمنصة الحكومية المُوحدة "نُسُك" لخدمة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للتعريف بالتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن، والمزايا التي توفرها المنصة للمعتمرين والزوار.ويرافق وزير الحج والعمرة في زيارته، وفدٌ رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.