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شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الفعاليات.. مدارس "جدة" تحتفي بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت مدارس تعليم جدة اليوم، فعالياتها للاحتفاء بيوم التأسيس وذلك من خلال تفعيل مجموعة من البرامج الاحتفالية التي تستمر أربعة أيام.
يأتي ذلك وسط تفاعل ومشاركة واسعة من قبل الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، من خلال حرصهم على الأزياء التراثية السعودية والدخول في منافساتها والاستفادة من المعلومات والأركان التي تحاكي وتعنى بكل فعالية.
وشملت فعالياته 3 محاور، الأول، المنافسات والتحديات في مجال الرسم التاريخي، و تناول المحور الثاني تقديم معلومات تاريخية عن الدولة السعودية الأولى من خلال الإذاعة المدرسية التي خصصتها المدارس لتناول هذا الجانب.
أما المحور الثالث فتم تخصيصه للأنشطة والفعاليات من خلال ركن الخيل الافتراضي سُلط الضوء فيه على الخيل العربية الأصيلة وعلاقتها ببطولات فرسان الدولة السعودية الأولى.
وفي البرنامج الثاني لفعاليات اليوم الأول تحت مسمى "لعبنا" تم تناول الألعاب التقليدية التي تعرف الطلاب والطالبات عليها وعلى طريقة لعبها وأهميتها في تعزيز العلاقات الاجتماعية لجميع الفئات العمرية من خلال محاور تحدي الألعاب ومعلومات الألعاب التقليدية في فترة الدولة السعودية الأولى وركن "لعبنا" المخصص لمحاكاة الألعاب الشعبية في تلك الحقبة.
يُذكر أن فعاليات الأيام التالية للاحتفاء بيوم التأسيس ستشمل فعاليات عن الأطعمة التقليدية والأزياء التراثية لمختلف مناطق المملكة وكذلك الحرف التي تشتهر بها المملكة قديمًا وغيرها من الفعاليات.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة قد وجهت كافة المدارس بتنفيذ فعاليات يوم التأسيس بمكاتب التعليم والمدارس خلال الفترة من يوم الأحد إلى الأربعاء وفق الهوية المعتمدة.
يأتي ذلك وسط تفاعل ومشاركة واسعة من قبل الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، من خلال حرصهم على الأزياء التراثية السعودية والدخول في منافساتها والاستفادة من المعلومات والأركان التي تحاكي وتعنى بكل فعالية.
فعاليات متنوعةتناولت فعاليات اليوم الأول برنامجين رئيسيين الأول "تاريخنا" ويأتي لتعريف الطلاب والطالبات بتاريخ المملكة منذ ثلاثة قرون، وتسليط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة.
وشملت فعالياته 3 محاور، الأول، المنافسات والتحديات في مجال الرسم التاريخي، و تناول المحور الثاني تقديم معلومات تاريخية عن الدولة السعودية الأولى من خلال الإذاعة المدرسية التي خصصتها المدارس لتناول هذا الجانب.
أما المحور الثالث فتم تخصيصه للأنشطة والفعاليات من خلال ركن الخيل الافتراضي سُلط الضوء فيه على الخيل العربية الأصيلة وعلاقتها ببطولات فرسان الدولة السعودية الأولى.
وفي البرنامج الثاني لفعاليات اليوم الأول تحت مسمى "لعبنا" تم تناول الألعاب التقليدية التي تعرف الطلاب والطالبات عليها وعلى طريقة لعبها وأهميتها في تعزيز العلاقات الاجتماعية لجميع الفئات العمرية من خلال محاور تحدي الألعاب ومعلومات الألعاب التقليدية في فترة الدولة السعودية الأولى وركن "لعبنا" المخصص لمحاكاة الألعاب الشعبية في تلك الحقبة.
يُذكر أن فعاليات الأيام التالية للاحتفاء بيوم التأسيس ستشمل فعاليات عن الأطعمة التقليدية والأزياء التراثية لمختلف مناطق المملكة وكذلك الحرف التي تشتهر بها المملكة قديمًا وغيرها من الفعاليات.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة قد وجهت كافة المدارس بتنفيذ فعاليات يوم التأسيس بمكاتب التعليم والمدارس خلال الفترة من يوم الأحد إلى الأربعاء وفق الهوية المعتمدة.