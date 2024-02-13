تمديد تكليف "الخَضَر" مديراً للهلال الأحمر بالقصيم لمدة عام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 9:44 مساءً

صدر قرار ‏رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور، جلال بن محمد العويسى بتمديد تكليف‏، خالد بن صالح الخَضَر مديراً عاماً لفرع الهيئة بمنطقة القصيم لمدة عام. يذكر أن "الخَضَر" تدرَّج في عدة مناصب وعمل في إدارات فنية وإدارية ولديه الكثير من الخبرات بمجال العمل الإسعافي، وحضور عدد من الدورات النوعية الداخلية والخارجية وعضو في العديد من اللجان مع عدة قطاعات بالمنطقة وعمل على تطوير العمل وتحقيق العديد من المبادرات النوعية بما ينعكس على الخدمة الإسعافية. وأعرب "الخَضَر" عن بالغ شكره وتقديره لرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي على ثقته الغالية ودعمه المستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن الظن، وأن يُعينه على بذل كل ما يستطيع للرقي بالخدمة الإسعافية.

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