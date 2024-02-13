شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات طبية وإنسانية.. "الملك سلمان للإغاثة" يواصل جهوده التطوعية في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدفعة السادسة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي لمرضى الكلى بمديرية المكلا في محافظة حضرموت.

وثمن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية م. أمين سعيد بارزيق جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك لتعزيز القطاع الصحي في المحافظة، شاكرًا كل من أسهم في تسهيل وصول هذه الشحنة للمكلا التي ستسهم في تخفيف معاناة المرضى وتطوير مستوى الخدمات العلاجية وتحسينها.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم منظومة القطاع الطبي في اليمن وتحسين آلياته.

تعاون لحفر وتطوير آبار المياه

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر وتطوير آبار المياه في مديرية الساحل والوادي بمحافظة حضرموت، ومديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ومنطقة بئر علي بمديرية رضوم في محافظة شبوة.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، في مقر المركز في الرياض.



خزان سطحي

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية في المركز د. عبد الله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر وتجهيز 8 آبار جديدة في مناطق تدخل المشروع في محافظات حضرموت والحديدة وشبوة متصلة بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات بارتفاع 5 أمتار، لضمان الحصول على الماء في جميع الأوقات.

كما سيجري تشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بالحديدة، وبناء خزان سطحي في مديرية رضوم بشبوة، مضيفا أنه سيجري أيضًا إعادة تأهيل 9 آبار قديمة في حضرموت والحديدة، وربطها بمنظومات طاقة شمسية ومزودة بخزانات بارتفاع 5 أمتار.

فضلًا عن تعزيز قدرات كوادر مؤسسة المياه على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بتدريب 34 فردًا على أعمال التركيب والصيانة ميدانيًا، من خلال عملية التركيب لمكونات الآبار وملحقاتها.

وكذلك منظومات الطاقة الشمسية، يستفيد منها 65.300 فرد بشكل مباشر.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

العيادات الطبية تقدم خدماتها لـ413 مستفيدًاكما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ413 مستفيدًا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير الماضي.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 33 حالة، وعيادة الطوارئ 331 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 38 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 178 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ411 فردًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 9 مستفيدين.تسليم 1.300 جلسة غسيل كلويسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1.300 جلسة غسيل كلوي لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة مأرب، لدعم مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة.وأشاد وكيل وزارة الصحة د. شوقي الشرجبي بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في كل المحافظات اليمنية وفي مقدمتها محافظة مأرب، ما مكّنه من أداء دوره وتقديم خدماته للملايين من أبناء الشعب اليمني.وأوضح مدير عام مكتب الصحة بمأرب د. أحمد العبادي أن هذه هي الدفعة الثانية التي يتسلمها مكتب الصحة من مركز الملك سلمان للإغاثة من المحاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي اللازمة لتشغيل مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة.وأشار إلى توزيع هذه الدفعة بين مركزي الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى مأرب العام بمدينة مأرب ومستشفى العطير الخيري بمديرية حريب.ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي في اليمن.خدمات العيادة المتنقلة في حجةكما قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ567 مستفيدًا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يناير الماضي.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 39 مريضًا، وعيادة الطوارئ 426 فردًا، وعيادة الباطنية 86 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 14 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.وفي الخدمات المرافقة، راجع قسم الخدمات التمريضية 278 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصرف الأدوية لـ544 شخصًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 8 مستفيدين.اتفاقية تعاون لتشييد وحدة للغسيل الكلويووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتشييد وتهيئة وحدة للغسيل الكلوي في مركز الجعدة الصحي بمحافظة حجة، ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، في مقر المركز في الرياض.وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز د. عبد الله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية توفير مركز للغسيل الكلوي كوحدة تابعة لمركز الجعدة الصحي، للإسهام في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المناطق الشمالية من محافظة حجة.وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم القطاع الصحي، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.