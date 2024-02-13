شكرا لقرائتكم خبر عن تقني نجران يطلق برنامجًا تدريبيًا للعنصر النسائي بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

تمكين المرأة

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم، برنامجاً تدريبياً مرناً مخصصاً لتدريب العنصر النسائي بالمنطقة.ويشتمل البرنامج على تدريبات متنوعة بمسارات مرنة وسريعة الاستجابة للمتغيرات بما يتناسب مع سوق العمل، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والكفاءة التشغيلية.وسيتم تقديم هذه البرامج في عدة مجالات متنوعة كصيانة المرافق، والكهرباء والتمديدات المنزلية، والسلامة والصحة المهنية، وصيانة وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف.أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور محمد أحمد الزهراني، حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني على توفير فرص التعليم والتدريب للمرأة، لتمكينها من العمل في جميع المجالات التقنية والمهنية.إضافةً إلى تحقيق رغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المختلفة من خلال دورات تدريبية قصيرة، انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 وأولوياتها بتمكين المرأة في شتى مجالات سوق العمل.