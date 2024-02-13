انت الان تتابع أمطار رعدية في العديد من مناطق المملكة خلال الأيام القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشير أحدث الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتأثر المملكة العربية السعودية بأحوال جوية غير مستقرة مجددًا خلال الأيام القادمة، وتتصاعد تدريجيًّا مع مرور الأيام، وهي ناتجة عن اندفاع حوض علوي بارد من شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية دافئة ورطبة من الجنوب.

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتهيأ الفرصة ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الثلاثاء لتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، متمثلة في أجزاء متفرقة من عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا، وقد تمتد ليلًا لأجزاء من حائل والقصيم.

أما يوم الأربعاء، فتبقى المملكة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، تنتشر على إثرها كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط وغرب المملكة، ويتخللها سحب ركامية في نطاقات عشوائية مصحوبة بهطول أمطار قد يرافقها حدوث الرعد أحيانًا.

أما يوم الخميس، ومع استمرار تدفق الهواء البارد من الشمال الغربي؛ من المتوقع أن تتشكل جبهة هوائية ثابتة وتتسبب في اشتداد الأمطار على أجزاء عدة من شمال المنطقة الشرقية وحفر الباطن والقصيم وحائل وشمال منطقة الرياض وجنوب المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقد تطال بعض المناطق الساحلية. وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البرد.

وفي ذات الوقت يُحتمل أن يتأثر شمال غرب المملكة ببعض السحب الممطرة ويشمل ذلك أجزاء من غرب الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد تكون على شكل زخات ثلجية فوق قمم جبل اللوز.

كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في غالبية المناطق الشمالية وشمال الوسط؛ في حين ترتفع في الرياض والشرقية بشكل واضح.