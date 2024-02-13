انت الان تتابع أكبر 10 شركات سعودية من حيث القيمة السوقية في 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 5:27 صباحاً

بلغت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية (ARAMCO) 1.98 تريليون دولار، وتعد الشركة الأكثر قيمة في المملكة العربية السعودية. ووفقًا لتقرير مجلة "CEOWORLD" جاءت شركة الراجحي المصرفية والاستثمار في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمتها 95.462 مليار دولار، وثالثًا البنك الأهلي بقيمة سوقية بلغت 65.222 مليار دولار. وتضم القائمة أيضًا عددًا من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم؛ حيث تأتي شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) في المركز الرابع بقيمة قدرها 63.277 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية (STC) في المركز الخامس بقيمة سوقية قدرها 55.823 مليار دولار. ومن المركز السادس إلى العاشر في قائمة أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، تأتي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في المركز السادس بقيمة تبلغ 48.335 مليار دولار، وتليها شركة أكوا باور في المركز السابع بـ47.568 مليار دولار، وتأتي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في المركز الثامن بقيمة 29.641 مليار دولار، ويحتل بنك الرياض المركز التاسع بـ23.240 مليار دولار، وبنك الإنماء في المركز العاشر بقيمة سوقية تبلغ 23.012 مليار دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر أكبر 10 شركات سعودية من حيث القيمة السوقية في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.