انت الان تتابع "الزعاق": مجريات المناخ تحدّد ملبسنا ومأكلنا ومكان معيشتنا.. وعناصر أكلنا متوافرة بديارنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 5:32 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إننا نعيش على المناخ، فلا نأكل ولا نلبس ولا نسكن إلا على مجرياته. وأضاف الزعاق؛ أن مساكن أهالينا مرتبطة بتحركات الرياح ومواقع الشمس، وأغلب الأطعمة الصيفية للتبريد، مثل البطيخ والحليب، والأطعمة الشتوية مبنية على التمر والدقيق والسمن، للحفاظ على درجة حرارة الإنسان. وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن عناصر أكلنا موجودة بديارنا، فموسم سهيل يسبّب وفرة في التمر، والحميمين يسبّب وفرة "البر"، وفي موسم العقارب هناك وفرة في السمن.

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