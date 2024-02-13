شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار وبرد ورياح مثيرة للأتربة على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
وقال التقرير إن في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية.
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #جدة #رابغ— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 13, 2024
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حالة البحر وارتفاع الموج
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالة شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.