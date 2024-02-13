السعودية | ذئاب التدخل “السريع”.. عصا “الإطفاء” السحرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

في وضع التشغيل تنتظر دراجات “التدخل السريع”، إشارة التعامل سريعاً مع الحرائق التي قد تمنع الأماكن الضيّقة والمزدحمة من وصول مركبات الإطفاء لها، لتكون بذلك العصا السحرية للتعامل مع هذا النوع من الحرائق.

وتمتلك دراجات التدخل السريع التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، إمكانات خاصة فهي مزوّدة بخزاني ماء لنظام الإطفاء، كما أنها تتمتع بسهولة التنقل في الأماكن الضيّقة والمزدحمة.

وتضخ الجهات المعنية في المملكة، العديد من الوسائل والأدوات والأجهزة الحديثة في كل القطاعات في إطار التطورات الهائلة والتعامل بصورة احترافية مع أي طارئ؛ حيث سبق وأن أطلقت الدراجات ذات الأربع عجلات المزودة بوسائل الإطفاء لدخول الأماكن التي يتعذر وصول آليات الدفاع المدني ذات الأحجام الكبيرة فيها.