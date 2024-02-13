"خبير مناخي": تدفق جيد للرطوبة والسحب المنخفضة.. الأجواء رائعة ومبشرة

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني؛ عن حالة تدفقٍ جيدٍ للرطوبة والسحب المنخفضة على وسط المنطقة الغربية.

وأضاف الجهني؛ أن الأجواء رائعة ومبشّرة، ومن المتوقع تحسُّن بناء السحب الممطرة في الساعات المقبلة.

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