مدير شرطة شقراء يقلد المقدم الجويبر رتبته الجديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 6:25 صباحاً

قلّد مدير شرطة شقراء العقيد بطيحان منير القحطاني، المقدم عبدالعزيز إبراهيم الجويبر، رتبته الجديدة نيابة عن مدير شرطة الرياض المكلف اللواء منصور ناصر العتيبي، عقب صدور أمر ترقيته إلى رتبة مقدم. وهنّأ العميد القحطاني، المقدم الجويبر بهذه الثقة الكريمة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن. بدوره عبّر المقدم الجويبر عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر -حفظهم الله- مثمنًا ترقيته لهذه الرتبة التي ستكون دافعًا له لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.

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