انت الان تتابع غير ثابتة.. "المسند": الشمس تدور حول نفسها بسرعة تقدّر بنحو 7000 كم/ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن الشمس غير ثابتة وتدور حول نفسها بسرعة تقدّر بنحو 7000 كيلومتر في الساعة عند خط الاستواء الشمسي، وفي الوقت نفسه تجري مع المجموعة الشمسية حول مركز المجرة بسرعة تقدّر بنحو 828,000 كيلومتر في الساعة، أي أسرع من الطائرة بأكثر من 828 مرة.

وأضاف المسند؛ أن المجموعة الشمسية تستغرق حوالي 225-250 مليون سنة لإكمال دورة واحدة حول مركز مجرتنا (درب التبانة).

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