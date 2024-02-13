انت الان تتابع لراحة جسدك.. 3 طرق لجلسة صحية سليمة خلال العمل المكتبي توضحها "الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 6:53 صباحاً

نصحت وزارة الصحة أصحاب العمل المكتبي؛ بمراعاة 3 أمور رئيسة مهمة لضبط جلستهم وراحة أجسامهم. وأوضحت المنصة الرئيسة للتوعية بالوزارة "عش بصحة"، أن وضع الشاشة في مستوى العين، وإسناد الظهر على الكرسي بشكلٍ مستقيمٍ، ووضع القدمين بشكلٍ مسطحٍ على الأرض، خطوات مهمة لتحقيق الراحة خلال العمل المكتبي. وكانت الوزارة قد نصحت في وقتٍ سابقٍ، بضرورة الحركة بين كل فترة وأخرى خلال العمل المكتبي؛ لافتة إلى أن آفة العمل المكتبي هي الجلوس الطويل، ومن الضروري التحرُّك كل نصف ساعة للحفاظ على صحة الجسم.

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