انت الان تتابع حصاد 50 عامًا.. "الصندوق الصناعي" يحتفل بدعم أكثر من 4000 مشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 9:25 صباحاً

احتفل صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، مستعرضًا مسيرته خلال 5 عقود، وأثره على الاقتصاد الوطني، وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في معرض مصاحب خلال حفل أقيم بهذه المناسبة. وأسهم الصندوق على مدى العقود الخمسة الماضية، في دعم وتمكين التنمية الصناعية في المملكة؛ فمنذ إنشائه وحتى اليوم، اعتمد لعملائه قروضًا تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال لأكثر من 4000 مشروع في جميع أنحاء المملكة، تقارب قيمتها الاستثمارية 700 مليار ريال. ويُعد الصندوق الصناعي من أكثر بيئات العمل جذبًا وصناعةً للكوادر الوطنية المتميزة؛ فعلى مدار خمسة عقود، أوْلى الصندوق أهميةً كبرى لتدريب الكوادر الوطنية، متوجًا ذلك بإنشاء أكاديميته عام 2019م، لتكون ذراعًا معرفيًّا يسهم في رفع المستوى المعرفي لدى منسوبي الصندوق والمنظومة الصناعية والقطاع الخاص؛ لمواكبة التطور الحاصل في القطاعات الصناعية الآن ومستقبلًا. ويستمر الصندوق الصناعي في مواصلة مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية في المملكة؛ حيث تضم محفظته الحالية مشاريعَ في مجالات: السيارات الكهربائية، والهيدروجين النظيف، ومشاريع صب وصقل الحديد، وصناعة السفن، إضافة إلى مشاريع أخرى نوعية في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية.

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد 50 عامًا.. "الصندوق الصناعي" يحتفل بدعم أكثر من 4000 مشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.