"العازمي" يحصل على ترخيص أخصائي نفسي معالج للاضطرابات النفسية

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل المستشار فهد بن مسلم العازمي؛ المتخصّص في علم النفس والإرشاد النفسي في جامعة الملك عبدالعزيز، المستشار في مركز تعارفوا للإرشاد الأسري، والمحاضر السابق بالجامعة العربية، على ترخيص أخصائي نفسي معالج للاضطرابات النفسية معتمد من هيئة التخصّصات الصحية بوزارة الصحة.

"الخليج 365"، تبارك للمستشار العازمي؛ هذا التصنيف، وتتمنى له مزيداً من التقدُّم والنجاح لخدمة المليك والوطن.

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