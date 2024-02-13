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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2024, 9:44 صباحاً

أصدر مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، قرارًا بتعيين الدكتور تركي آل رشيد، متحدثًا رسميًّا لمعهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى عمله كمدير عام للإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالمعهد. ويأتي هذا القرار نظرًا لأهمية أن يكون لمعهد الإدارة العامة متحدث رسمي مهمته الرئيسية إحاطة وسائل الإعلام بما لدى المعهد من أخبار وبيانات وإيضاحات. الجدير بالذكر أن د. تركي آل رشيد حاصل على درجة الدكتوراه في الاتصال من جامعة نورث داكوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتلك العديد من الخبرات المتنوعة في المجال الإعلامي والاتصال المؤسسي.

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