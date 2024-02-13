شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكبر مستودعات قطع الغيار لجريت وول موتور في الشرق الأوسط بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة عن افتتاح أكبر مستودع لقطع الغيار لشركة جريت وول موتور المحدودة (GWM) في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الخمرة جنوب مدينة جدة، والذي تم تزويده بأحدث التقنيات، حيث يتمتّع المستودع بوجود نظام رفوف حديث ومتقدّم. ويُعتبر أحد أكبر مراكز توزيع قطع الغيار المركزية (CPD) ، ويغطي مساحة تقدر بـ 14,000 متر مربع ويقوم بتشغيله متخصصون يتمتعون بمهارات عالية، وبخبرة واسعة وشهادات مهنية معتمدة في مجال قطع الغيار، تشكّل الكوادر الوطنية منهم نسبة 74%. ويتم فيه تطبيق أحدث المفاهيم و طرق العمل الخاصة بإدارة المستودعات والخدمات اللوجستية، لتحسين السلامة والجودة والإنتاجية.

ويستوعب المستودع تخزين مجموعة كبيرة وأنواعاً مختلفة من قطع الغيار، حيث لديه القدرة على تخزين أكثر من نصف مليون قطعة غيار، وبقدرة على تنفيذ عمليات الاستلام والتسليم تصل إلى المستلم 5500 قطعة والصادر 5800 قطعة يومياً، وتم تصميمه لتخزين القطع المتعلقة بالسلامة وتفادي المخاطر مثل أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بما يتماشى مع الاشتراطات واللوائح الحكومية .

وعن استراتيجية الشركة في افتتاح هذا المستودع الضخم تحدث المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي للشركة قائلاً: لا شك أن تواجد مستودع بهذا الحجم له تأثير إيجابي في توفر قطع الغيار لعملائنا، وهو يأتي ضمن التزامنا بتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع من منطلق رؤيتنا التي نعتبرها حجر الأساس في بناء العلاقة المستدامة مع عملائنا . هذا المستودع بالإضافة إلى مستودع شركة جريت وول موتور المحدودة في دبي سوف يحسّن بشكل كبيرالفترة الزمنية لتوريد قطع الغيار من الشركة المصنعة من 50 يوماً إلى 10 أيام (تقليل المدة بنسبة 80% تقريباً)، كما سيساعد وجوده على تغطية معظم مدن المملكة، وهو ما نسعى له لخدمة عملائنا بأفضل شكل ممكن .