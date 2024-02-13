شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف بجدة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

توفير فرص وظيفية بالقطاع الخاص

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الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، تنطلق الأحد بفندق الهيلتون بجدة، المقبل فعاليات ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف، بشعار "التوطين من أجل الاستدامة"، بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز الشريك الأكاديمي للملتقى، وبمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، وسط استهداف ما يقارب 1500 وظيفة.ويعمل الملتقى على توفير الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص للشباب من الجنسين وذوي الإعاقة، وإلحاقهم بالأعمال والوظائف المتناسبة مع قدراتهم؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والعمل على استقطاب القدرات والإمكانات الشابة من أبناء وبنات الوطن.كما يركز على المواءمة بين قدرات الشباب والفرص الوظيفية المتاحة، وتوطين الوظائف، والاستقرار المهني، وأساليب النجاح للحياة العملية، والتعريف بمفاهيم وأنظمة العامل للمنشأة، والعلاقة بين الاستقرار الوظيفي والأسرة؛ مستهدفاً مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والبنوك، والاستشارات المالية، وقطاع الخدمات الصحية، والمصانع، واللوجستيات.ويستقطب الملتقى حديثي التخرج من الجامعات، والباحثين عن فرص العمل من جميع الفئات؛ بهدف سد احتياجات سوق العمل وشغله بالكفاءات الوطنية المؤهلة، كونه فرصة لالتقاء الباحثين عن العمل بمسؤولي إدارات الموارد البشرية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.