السعودية | “الزعاق”: مجريات المناخ تحدّد ملبسنا ومأكلنا ومكان معيشتنا.. وعناصر أكلنا متوافرة بديارنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إننا نعيش على المناخ، فلا نأكل ولا نلبس ولا نسكن إلا على مجرياته.

وأضاف الزعاق؛ أن مساكن أهالينا مرتبطة بتحركات الرياح ومواقع الشمس، وأغلب الأطعمة الصيفية للتبريد، مثل البطيخ والحليب، والأطعمة الشتوية مبنية على التمر والدقيق والسمن، للحفاظ على درجة حرارة الإنسان.