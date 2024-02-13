السعودية | رئيس «المتحدة للخدمات الإعلامية»: سعيد بلقائي مع «تركي آل شيخ» لبحث التعاون الفني والثقافي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة_أحمد حماد

عبر “عمرو الفقي” الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن سعادته بلقاء المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وقال “الفقي” في منشور عبر حسابه الرسمي في فيس بوك: “سعدت بلقائي مع معالي الوزير تركي الشيخ والسفير أسامه النقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر في ضيافه معالي الوزيرة الراقيه نفين الكيلاني لمناقشه العديد من مشاريع التعاون بين مصر و السعوديه في مجالات الفن والثقافة”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، رحبت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، بزيارة المستشار تركي آل الشيخ، وثمنت التعاون الذي سيتم بين مصر والسعودية.

وقال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: “نحن نعمل على زيادة التعاون برعاية المستشار تركي آل الشيخ ووزارة الثقافة وسيكون هناك تعاون مشترك ضخم خلال الفترة المقبلة”.

وفي اللقاء قال المستشار تركي آل الشيخ إنه سيجرى إطلاق ليالي الأوبرا في السعودية بفرق مصرية، وليالي السعودية في الأوبرا المصرية بفرق سعودية.