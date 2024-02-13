شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مهندس سعودي يحصد أربع اختراعات في مجال الزيت والنفط والان نبدء بالتفاصيل

المخترع المهندس عبدالمعين اليوسف

دعم الدولة لأنشطة النفط المختلفة

الدمام - شريف احمد - سجّل المخترع المهندس عبد المعين اليوسف إنجازًا استثنائيًا، بتسجيل 4 براءات اختراع في مجال النفط والغاز خلال فترة زمنية قصيرة بدأت عام 2015. حيث سعى جاهداً لتطوير حلول تنافس الشركات العالمية في هذا المجال، متجاوزاً التحديات المالية والعقبات التي واجهته في بداية رحلته. وأشاد بدعم المملكة للنشاطات المختصة في مجال النفط والغاز، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.وأكد "اليوسف " حرصه على أن تكون جميع مراحل ابتكاراته سعودية خالصة، بدءاً من التصميم والتصنيع إلى إجراء البحوث والدراسات اللازمة، إيماناً منه بقدرات الشباب السعودي وإمكانياتهم المميزة.وأثنى على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للنشاطات المختصة في مجال النفط والغاز، مما ساهم في تأسيس مركز أبحاث متكامل داخل المملكة يُتوقع افتتاحه في الربع الثاني من العام الجاري.وأشار إلى التحديات التي واجهها خلال رحلته، خاصةً من قبل الشركات العالمية التي اعتادت هيمنة السوق، لكنه تمكن من كسب ثقتهم بعد إثبات كفاءة اختراعاته وفعاليتها.وواصل رحلته الملهمة، حيث يُخطط لتسجيل 55 اختراعاً جديداً خلال العام الحالي، مستعيناً بفريق من المبدعين والمخترعين.ووجه اليوسف رسالة للشباب السعودي، داعياً إياهم إلى عدم الاستسلام أمام التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق طموحاتهم والإبداع في مختلف المجالات.وأكد على أنّ المملكة تُقدم فرصًا كبيرة للشباب السعودي، داعيًا إياهم إلى عدم الاستسلام واستغلال جميع الفرص المتاحة لتحقيق تطلعاتهم.