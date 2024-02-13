شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يناقش مشروع تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

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جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية العشرون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي .

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية تشاد للتعاون الفني في مجال التعدين . الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصةجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية العشرون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلميكما وافق على مشروع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية تشاد للتعاون الفني في مجال التعدين



مناقشة تعديل نظام المنافسات

وناقش المجلس مقترح مشروع تعديل المادة (88) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس الأستاذ أسامة الربيعة والدكتور أيوب الجربوع استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

واستعرض مجلس الشورى ووافق على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية مع وزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، كما وافق على اتفاقية عامة للتعاون مع الدومينيكان.

ووافق "الشورى" يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي للتعاون وتبادل الأخبار.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا في مجال منع الفساد ومكافحته.



مذكرة تفاهم حول مصائد الأسماك



شهدت الجلسة أيضًا الموافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا في مجال منع الفساد ومكافحته، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن التعاون في مجال الإحصاء.

